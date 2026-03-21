Lourdes

Nuit Européenne des Musées à Lourdes !

au château fort et musée pyrénéen LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Musée Pyrénéen a le plaisir de vous convier à participer à la Nuit européenne des Musées.

L’entrée est gratuite de 18h30 à 22h30

18 h Conte pour les 3-5 ans À qui est-ce ? (De qui ei ?)

18 h 30 Visite ludique du Musée pour les 6-10 ans

19 h et 21 h A quoi tient la beauté des montagnes ?

Conférence performance inédite de Michel Lussault, géographe, qui visera à partager ce qui nous fait émouvoir devant un paysage de montagne, en lien avec l’exposition Franz Schrader, la montagne sublimée.

Cette soirée est organisée en partenariat avec Le Murmure du Monde

Renseignements au 05 62 42 37 37 Plus d’information sur Facebook Château fort Musée pyrénéen de Lourdes

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au château fort et musée pyrénéen LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

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English :

The Musée Pyrénéen is pleased to invite you to take part in European Museum Night.

Admission is free from 6:30 pm to 10:30 pm

6 p.m.: Storytelling for 3-5 year-olds À qui est-ce? (De qui ei?)

6:30 p.m.: Fun tour of the Museum for 6-10 year-olds

7 and 9 p.m.: Why are mountains so beautiful?

An original lecture-performance by geographer Michel Lussault, in conjunction with the exhibition Franz Schrader, la montagne sublimée.

This evening is organized in partnership with Le Murmure du Monde

Information: 05 62 42 37 37 More information on Facebook: Château fort Musée pyrénéen de Lourdes

L’événement Nuit Européenne des Musées à Lourdes ! Lourdes a été mis à jour le 2026-04-04 par OT de Lourdes|CDT65