Visite contée « À qui est-ce ? – De qui ei ? » (enfant de 3-5 ans), Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes

Visite contée « À qui est-ce ? – De qui ei ? » (enfant de 3-5 ans) Samedi 23 mai, 18h00 Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

À travers le récit d’aventure d’une petite souris, les enfants découvrent des annimaux des Pyrénées (domestiques et sauvages) ainsi que des objets des collections du musée (les sonnailles).

Visite contée (traduit d’une conte occitan) pour les petits de 3 à 5 ans.

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Les plus importantes collections sur l’histoire des Pyrénées françaises et espagnoles. Les collections ethnographiques comportent notamment une importante collection relative au pastoralisme et à l’agriculture montagnarde (ustensiles pour la fabrication du fromage et le transport du lait, sonnailles, araires, jougs, etc.), de même que du mobilier régional, des objets domestiques et un ensemble de costumes des différentes vallées pyrénéennes, des séries d’outils correspondant à de nombreuses activités, spécialement le tissage et la taille de pierres, ainsi qu’une collection exceptionnelle de pièces bois sculptées appelées “surjougs”. Est présentée également une originale collection de cires de deuil. Les arts décoratifs et l’art religieux sont représentés en particulier par une centaine de faïences de Samadet et une collection de mobilier religieux baroque.

À travers le récit d’aventure d’une petite souris, les enfants découvrent des annimaux des Pyrénées (domestiques et sauvages) ainsi que des objets des collections du musée (les sonnailles).

©Château fort-Musée pyrénéen