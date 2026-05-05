Ascension du Pic du Jer Gare inférieure du funiculaire du pic du Jer Lourdes

Lourdes

Ascension du Pic du Jer

Gare inférieure du funiculaire du pic du Jer 59 Avenue Francis Lagardère Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ascension verticale du Pic du Jer organisée par le 35e Régiment d’Artillerie Parachutiste de Tarbes.

Vendredi 22 mai Course du ministère des Armées de 8 h à 12 h.

Samedi 23 mai Marche et course, ouvertes à tout public de 8 h à 12 h.

L’intégralité des bénéfices sera reversée au profit des blessés de l’armée de terre.

>> Inscriptions sur pyreneeschrono.fr

Infos pratiques:

La marche débutera pour tous à 08h30.

La course débutera à 09h00 locales au départ du funiculaire.

Un départ individuel se fera toutes les 20 secondes.

Parcours de 3km avec 500mètres de dénivelée positive.

Le retrait des dossards se fera sur place à compter de 07h30.

Les trois premiers de chaque catégories seront récompensés SCRATCH SENIOR MASTER.

Tarif unique 5 euros.

Buvette au départ de la course.

Possibilité de dons sur place sur volontariat.

Le Bureau Environnement Humain peut être contacté à tout moment pour toute

demande d’explication ou d’information complémentaire, par mail à l’adresse: caf35rap@gmail.com ou par téléphone au 05.62.56.81.28.

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Gare inférieure du funiculaire du pic du Jer 59 Avenue Francis Lagardère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 81 28 caf35rap@gmail.com

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English :

Vertical ascent of the Pic du Jer organized by the Tarbes 35th Parachute Artillery Regiment.

Friday May 22: Ministry of the Armed Forces race ? from 8 a.m. to 12 p.m.

Saturday May 23: Walk and run, open to all ? 8 am to 12 pm.

All profits will be donated to the Army?s wounded.

>> Register on pyreneeschrono.fr

Practical info:

The walk will start at 08:30 local time.

The race will start at 09:00 local time from the funicular.

Individual starts every 20 seconds.

Course: 3km with 500m of positive vertical drop.

Race numbers will be available on site from 07:30.

Prizes will be awarded to the top three finishers in each category: SCRATCH SENIOR MASTER.

Single entry fee 5 euros.

Refreshment bar at the start of the race.

On-site donations possible on a voluntary basis.

The Human Environment Office can be contacted at any time for further information

by e-mail at caf35rap@gmail.com or by telephone on 05.62.56.81.28.

L’événement Ascension du Pic du Jer Lourdes a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de Lourdes|CDT65