Documentaire Ensemble aux sommets LOURDES Lourdes

Lourdes

Documentaire Ensemble aux sommets

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Projection du documentaire: Ensemble aux sommets dans le cadre de L’Offrande musicale

(durée 1 h 40), suivie d’un échange avec Mickaël Genais.

Mickaël Genais est un entrepreneur et insatiable sportif tarbais. L’an dernier, il a participé à deux expéditions vers les plus hauts sommets, l’Aconcagua, en Amérique latine, et l’Everest. Avec un autre projet fou dans un coin de sa tête amener des personnes en situation de handicap au sommet du Pic du Midi avec l’aide du Comité Handisport des Hautes-Pyrénées et une centaine de bénévoles. Ensemble aux sommets relate ces trois ascensions. Mickaël Genais a pour habitude de rappeler que les personnes en situation de handicap gravissent des sommets tous les jours.

À l’issue de la rencontre collation offerte par Musiques et Solidarités en Hautes-Pyrénées.

Tarif: 5€

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LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Screening of the documentary: %AB Together on the Summits %BB as part of L’Offrande musicale

(running time: 1 hour 40 minutes), followed by a discussion with Micka%EBl Genais.

Micka%EBl Genais is an entrepreneur and an insatiable sports enthusiast from Tarbes. Last year, he took part in two expeditions to the highest peaks: Aconcagua in Latin America and Everest. With another crazy project in the back of his mind: taking people with disabilities to the summit of the Pic du Midi with the help of the Hautes-Pyrénées Handisport Committee and about a hundred volunteers. Together to the Summits recounts these three ascents. Mickaël Genais often reminds us that people with disabilities climb peaks every day.

Following the event: refreshments provided by Musiques et Solidarités en Hautes-Pyrénées.

Price: 5?

L’événement Documentaire Ensemble aux sommets Lourdes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Lourdes|CDT65