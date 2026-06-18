Soirée contée sur le lac de Lourdes à l’Embarcadère Lourdes lundi 6 juillet 2026.

Lourdes

Soirée contée sur le lac de Lourdes

à l’Embarcadère LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 20:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Partez à la découverte en rafting du site Natura 2000 Tourbière et lac de Lourdes à travers contes et légendes à l’occasion d’une soirée contée le lundi 6 juillet 2026 à partir de 20h30.

Parcourrez le lac en soirée, à bord de rafts. Sophie, conteuse, vous présentera sous forme d’histoures les richesses naurelles de ce lac d’origine glaciaire. L’occasion pour vous de (re)découvrir ce site avec une nouvelle approche !

Organisé par Vertical’O et le PLVG (Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves).

RDV à 20h30 à proximité du restaurant l’Embarcadère .

Durée de l’animation 2h

Gratuit, nombre de places limité sur réservation aux coordonnées ci-dessous. Inscriptions obligatoires.

A partir de 6 ans

Prévoir chaussures pour marcher dans l’eau (pour embarquer dans le raft)

Informations complémentaires et inscriptions aux coordonnées ci-dessous.

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à l’Embarcadère LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 32 55 93 contact@verticalo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out on a rafting adventure to explore the Tourbière and Lac de Lourdes Natura 2000 site through tales and legends during an eveningstorytelling event on Monday, July 6, 2026, starting at 8:30 p.m.

Explore the lake in the evening aboard rafts. Sophie, a storyteller, will introduce you to the natural treasures of this glacial lake through stories. This is your chance to (re)discover this site with a fresh perspective!

Organized by Vertical?O and the PLVG (Pays de Lourdes et des Vall%E9es des Gaves).

Meet at 8:30 PM near the restaurant %AB l?Embarcad%E8re %BB.

Duration of the activity: 2 hours

Free, limited spots available by reservation using the contact information below. Registration required.

Ages 6 and up

Please bring shoes suitable for walking in water (to board the raft)

For additional information and registration, please contact the numbers listed below.

L’événement Soirée contée sur le lac de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-06-15 par OT de Lourdes|CDT65