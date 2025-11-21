Bal des pompiers LOURDES Lourdes
Bal des pompiers LOURDES Lourdes lundi 13 juillet 2026.
Lourdes
Bal des pompiers
LOURDES Jardin des Tilleuls Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Le bal des pompiers aura lieu le lundi 13 juillet 2026 au jardin des Tilleuls.
Entrée gratuite
18 h > 2 h
.
LOURDES Jardin des Tilleuls Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 54
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English :
The Firefighters’ Ball will take place on Monday, July 13, 2026, at the Jardin des Tilleuls.
Free admission
6:00 p.m. 2:00 a.m.
L’événement Bal des pompiers Lourdes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT de Lourdes|CDT65
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