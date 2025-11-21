Bal des pompiers LOURDES Lourdes

Lourdes

Bal des pompiers

LOURDES Jardin des Tilleuls Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Le bal des pompiers aura lieu le lundi 13 juillet 2026 au jardin des Tilleuls.

Entrée gratuite

18 h > 2 h

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LOURDES Jardin des Tilleuls Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 54

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English :

The Firefighters’ Ball will take place on Monday, July 13, 2026, at the Jardin des Tilleuls.

Free admission

6:00 p.m. 2:00 a.m.

L’événement Bal des pompiers Lourdes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT de Lourdes|CDT65