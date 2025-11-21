Lourdes

Spectacle pyrosymphonique

en centre ville LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:45:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Tiré depuis le Château fort

Offert par la Ville de Lourdes

Depuis les hauteurs du château fort, un spectacle pyrosymphonique illumine la ville. Feux, musique et émotions se mêlent pour offrir un moment spectaculaire.

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en centre ville LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 65 65

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English :

Fireworks from the Castle

Presented by the City of Lourdes

From the heights of the castle, a pyrosymphonic show lights up the city. Fireworks, music, and excitement come together to create a spectacular experience.

L’événement Spectacle pyrosymphonique Lourdes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT de Lourdes|CDT65