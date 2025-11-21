Spectacle pyrosymphonique en centre ville Lourdes
Spectacle pyrosymphonique en centre ville Lourdes mardi 14 juillet 2026.
Lourdes
Spectacle pyrosymphonique
en centre ville LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:45:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Tiré depuis le Château fort
Offert par la Ville de Lourdes
Depuis les hauteurs du château fort, un spectacle pyrosymphonique illumine la ville. Feux, musique et émotions se mêlent pour offrir un moment spectaculaire.
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en centre ville LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 65 65
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English :
Fireworks from the Castle
Presented by the City of Lourdes
From the heights of the castle, a pyrosymphonic show lights up the city. Fireworks, music, and excitement come together to create a spectacular experience.
L’événement Spectacle pyrosymphonique Lourdes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT de Lourdes|CDT65
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