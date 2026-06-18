Marché nocturne LOURDES Lourdes

Lourdes

Marché nocturne

LOURDES Avenue du Paradis Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 23:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Allez à la rencontre des commerçants et artisans à l’occasion du marché nocturne le jeudi 16 juillet 2026 !

Rendez-vous le long de l’Avenue du Paradis à Lourdes, à deux pas du Sanctuaire Notre-Dame à partir de 17h.

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LOURDES Avenue du Paradis Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Come meet the shopkeepers and artisans at the night market on Thursday, July 16, 2026!

We’ll be along Avenue du Paradis in Lourdes, just a stone’s throw from the Sanctuary of Our Lady, starting at 5 p.m.

L’événement Marché nocturne Lourdes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Lourdes|CDT65