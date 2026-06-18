Marché nocturne LOURDES Lourdes
Marché nocturne LOURDES Lourdes jeudi 16 juillet 2026.
Lourdes
Marché nocturne
LOURDES Avenue du Paradis Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16 23:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Allez à la rencontre des commerçants et artisans à l’occasion du marché nocturne le jeudi 16 juillet 2026 !
Rendez-vous le long de l’Avenue du Paradis à Lourdes, à deux pas du Sanctuaire Notre-Dame à partir de 17h.
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LOURDES Avenue du Paradis Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Come meet the shopkeepers and artisans at the night market on Thursday, July 16, 2026!
We’ll be along Avenue du Paradis in Lourdes, just a stone’s throw from the Sanctuary of Our Lady, starting at 5 p.m.
L’événement Marché nocturne Lourdes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Lourdes|CDT65
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