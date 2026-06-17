Café des langues au tiers lieu amassa LOURDES Lourdes
Café des langues au tiers lieu amassa LOURDES Lourdes jeudi 16 juillet 2026.
Lourdes
Café des langues au tiers lieu amassa
LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Venez échanger dans les langues du monde entier et découvrir de nouvelles cultures.
Pratiquez une langue étrangère avec des locuteurs natifs ou bilingues, dans un moment convivial et ouvert à tous.
Entrée gratuite ; une petite consommation sera la bienvenue.
Renseignements 06 25 36 03 66.
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LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66
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English :
Come %E9chat in languages from around the world and discover new cultures.
Practice a %E9foreign%E8 language with native or bilingual speakers in a friendly atmosphere open %E0 to everyone.
Free admission; a small purchase is appreciated.
For more information: 06 25 36 03 66.
L’événement Café des langues au tiers lieu amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-06-17 par OT de Lourdes|CDT65
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