Café des langues au tiers lieu amassa LOURDES Lourdes

Lourdes

Café des langues au tiers lieu amassa

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Venez échanger dans les langues du monde entier et découvrir de nouvelles cultures.

Pratiquez une langue étrangère avec des locuteurs natifs ou bilingues, dans un moment convivial et ouvert à tous.

Entrée gratuite ; une petite consommation sera la bienvenue.

Renseignements 06 25 36 03 66.

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LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66

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English :

Come %E9chat in languages from around the world and discover new cultures.

Practice a %E9foreign%E8 language with native or bilingual speakers in a friendly atmosphere open %E0 to everyone.

Free admission; a small purchase is appreciated.

For more information: 06 25 36 03 66.

L’événement Café des langues au tiers lieu amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-06-17 par OT de Lourdes|CDT65