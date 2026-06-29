Soirées Rejoins-moi, je suis au resto ! en centre-ville Lourdes samedi 18 juillet 2026.

Lourdes

Soirées Rejoins-moi, je suis au resto !

en centre-ville LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18 02:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Tout l’été, retrouvez l’ambiance musicale des soirées lourdaises avec Rejoins-moi, je suis au resto des concerts en terrasse où les restaurateurs vous accueillent pour profiter de la musique, d’un verre entre amis et de l’atmosphère estivale des rues de la ville.

Samedi 18 juillet rue de la Grotte (au niveau du restaurant Da Marco) Banda Los Muchachos, financé par les cafetiers / rue de la Grotte (au niveau du bar le Pas-Sage) Alix Yota, financé par les cafetiers / place Champ Commun Tempo Cible, financé par les cafetiers / quartier du Château fort Tri’Ad, financé par le service Commerce de la Ville de Lourdes.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

.

en centre-ville LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All summer long, experience the musical atmosphere of evenings in Leudre with %AB Rejoins-moi, I’m at the restaurant %BB: concerts on the terrace where restaurant owners welcome you to enjoy the music, a drink with friends, and the summery atmosphere of the city streets.

Saturday, July 18: Rue de la Grotte (near Da Marco restaurant) Banda Los Muchachos, sponsored by café owners / Rue de la Grotte (near Le Pas-Sage bar) Alix Yota, sponsored by local café owners / Place Champ Commun Tempo Cible, sponsored by local café owners / Château Fort neighborhood TriAd, sponsored by the City of Lourdes’ Commerce Department.

Additional information is available at the contact details below.

L’événement Soirées Rejoins-moi, je suis au resto ! Lourdes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Lourdes|CDT65