Concert de jazz au Tiers-Lieu Amassa LOURDES Lourdes
Concert de jazz au Tiers-Lieu Amassa LOURDES Lourdes lundi 29 juin 2026.
Lourdes
Concert de jazz au Tiers-Lieu Amassa
LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:00:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Concert de Jazz en soutien au Tiers-Lieu Amassa par l’atelier Jazz DPAM du conservatoire de Tarbes.
Rendez-vous à 20h.
Participation libre pour soutenir les activités sociales du tiers-lieu.
Renseignements au: 06 25 36 03 66
.
LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66
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English :
Jazz concert in support of Tiers-Lieu Amassa by the DPAM jazz workshop from Tarbes conservatory.
Rendezvous at 8pm.
Free participation to support the social activities of the third-place.
Information: 06 25 36 03 66
L’événement Concert de jazz au Tiers-Lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65
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