Concert de jazz au Tiers-Lieu Amassa LOURDES Lourdes lundi 29 juin 2026.

Lourdes

Concert de jazz au Tiers-Lieu Amassa

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 20:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Concert de Jazz en soutien au Tiers-Lieu Amassa par l’atelier Jazz DPAM du conservatoire de Tarbes.

Rendez-vous à 20h.

Participation libre pour soutenir les activités sociales du tiers-lieu.

Renseignements au: 06 25 36 03 66

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LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66

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English :

Jazz concert in support of Tiers-Lieu Amassa by the DPAM jazz workshop from Tarbes conservatory.

Rendezvous at 8pm.

Free participation to support the social activities of the third-place.

Information: 06 25 36 03 66

L’événement Concert de jazz au Tiers-Lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65