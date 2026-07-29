Coucher de soleil au Lac de Lourdes en stand up paddle Embarcadère du lac de Lourdes Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Coucher de soleil au Lac de Lourdes en stand up paddle

Embarcadère du lac de Lourdes Chemin du Lac Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Lorsque que le soleil commence à descendre, la lumière devient plus douce, les reflets se parent de couleurs dorées et le lac retrouve tout son calme. C’est le moment idéal pour une balade en Stand Up Paddle ou en Canoë-Kayak.

Que vous veniez en famille, entre amis ou simplement pour vous accorder un moment de détente, laissez-vous porter par l’ambiance magique des fins de journée au bord de l’eau.

Location de Stand Up Paddle ou de Canoë-Kayak à partir de 25€

Départ à partir de 19h30 et navigation possible jusqu’à la tombée de la nuit.

Navigation libre.

Une animation proposée par O2 Lourdes. Informations et réservation aux coordonnées indiquées.

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Embarcadère du lac de Lourdes Chemin du Lac Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 41 99 45 contact@o2lourdes.fr

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English :

As the sun begins to set, the light softens, the reflections take on golden hues, and the lake returns to its peaceful state. It’s the perfect time for a stand-up paddleboarding or canoeing/kayaking trip.

Whether you’re coming with family, friends, or simply to treat yourself to a moment of relaxation, let yourself be swept away by the magical atmosphere of the late afternoon by the water.

Stand-up paddleboard or canoe/kayak rentals starting at 25?

Departures starting at 7:30 p.m., with paddling available until nightfall.

Self-guided paddling.

An event organized by O2 Lourdes. For information and reservations, please use the contact details provided.

L’événement Coucher de soleil au Lac de Lourdes en stand up paddle Lourdes a été mis à jour le 2026-07-21 par OT de Lourdes|CDT65