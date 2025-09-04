Scène ouverte & Jam Session Tiers-Lieu Amassa LOURDES Lourdes
Scène ouverte & Jam Session Tiers-Lieu Amassa LOURDES Lourdes jeudi 4 septembre 2025.
Scène ouverte & Jam Session Tiers-Lieu Amassa
LOURDES 19 avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-04 19:00:00
fin : 2025-09-04
Le jeudi 4 septembre 2025 à partir de 19h, le Tiers Lieu Amassa vous invite à une soirée scène ouverte & Jam Session.
Découvrez les talents locaux au cours d’une soirée conviviale.
€ Gratuit
Entrée libre. Renseignements au: 06.25.36.03.66
LOURDES 19 avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66 contact@amassa.org
English :
On Thursday, September 4, 2025 from 7pm, Tiers Lieu Amassa invites you to an Open Stage & Jam Session.
Discover local talent during a convivial evening.
? Free
Free admission. Information: 06.25.36.03.66
German :
Am Donnerstag, den 4. September 2025 ab 19 Uhr lädt der Tiers Lieu Amassa Sie zu einem Abend mit offener Bühne & Jam Session ein.
Entdecken Sie bei einem geselligen Abend lokale Talente.
? Kostenlos
Der Eintritt ist frei. Informationen unter: 06.25.36.03.66
Italiano :
Giovedì 4 settembre 2025, dalle ore 19.00, il Tiers Lieu Amassa vi invita a un Open Stage & Jam Session.
Scoprite i talenti locali nel corso di una serata conviviale.
? Gratuito
Ingresso libero. Informazioni: 06.25.36.03.66
Espanol :
El jueves 4 de septiembre de 2025 a partir de las 19.00 horas, el Tiers Lieu Amassa le invita a una Open Stage & Jam Session.
Descubra el talento local en el transcurso de una agradable velada.
? Gratis
Entrada gratuita. Información: 06.25.36.03.66
