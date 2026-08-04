Rencontres autour de l’éclipse avec l’Astro Club Lourdais LOURDES Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Rencontres autour de l’éclipse avec l’Astro Club Lourdais

LOURDES 11 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Venez rencontrez les passionnés de l’Astro Club Lourdais sur la place du marché et découvrez tout ce qu’il faut savoir sur l’éclipse du 12 août.

Une matinée pour échanger, poser vos questions et vous préparer à vivre ce phénomène exceptionnel.

Renseignements au 06 70 44 18 80

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LOURDES 11 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 44 18 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet the members of the Astro Club Lourdais at the market square and learn everything you need to know about the eclipse on August 12.

Spend the morning chatting, asking questions, and getting ready to experience this extraordinary phenomenon.

For more information, call: 06 70 44 18 80

L’événement Rencontres autour de l’éclipse avec l’Astro Club Lourdais Lourdes a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de Lourdes|CDT65