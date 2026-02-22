Journée médiévale au Château Fort LOURDES Lourdes

Journée médiévale au Château Fort

LOURDES 25 rue du fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

2026-08-09

Journée médiévale au château fort musée pyrénéen de Lourdes le dimanche 9 août 2026 !

Tout au long de la journée, la programmation variée vous permettra de mieux connaître le Moyen Âge. Vous pourrez vous plonger dans la vie militaire avec un campement médiéval, une présentation d’armes, des démonstrations de combats …

Le billet d’entrée donne droit à l’animation.

Programme complet de la journée à venir prochainement.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

+33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

Medieval day at Lourdes castle and Pyrenean museum on Sunday, August 9, 2026!

Throughout the day, a varied program will enable you to learn more about the Middle Ages. You’ll be able to immerse yourself in military life with a medieval encampment, a weapons display, combat demonstrations…

Admission includes all activities.

Full program coming soon.

For further information, please contact us.

