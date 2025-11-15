Pèlerinage des Anciens Combattants A.F.N LOURDES Lourdes
Pèlerinage des Anciens Combattants A.F.N LOURDES Lourdes vendredi 5 juin 2026.
Pèlerinage des Anciens Combattants A.F.N
LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-05
Le Pèlerinage-Rencontre national des Anciens Combattants A.F.N. se déroulera à Lourdes du 5 au 8 juin 2026 .
Les anciens combattants se rassemble traditionnellement à Lourdes tous les 2 ans. En 2026, leur pèlerinage aura lieu du 5 au 8 juin.
Le pèlerinage national des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (1952-1964) A.F.N. est ouvert à tous les anciens militaires (appelés, rappelés, retraités) des diverses périodes opérationnelles. Seront accueillis les veuves, blessés, malades, ainsi que leurs familles pour retrouver les frères d’armes, consolider les amitiés, approfondir les missions dans le monde d’aujourd’hui, entourer de fraternité les veuves et les veufs.
Programme à venir.
Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.
.
LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 08 81 oprnc65@gmail.com
English :
The national pilgrimage-meeting for A.F.N. veterans will take place in Lourdes from June 5 to 8, 2026.
Veterans traditionally gather in Lourdes every 2 years. In 2026, their pilgrimage will take place from June 5 to 8.
The national pilgrimage of veterans of Algeria, Morocco and Tunisia (1952-1964) A.F.N. is open to all ex-servicemen (conscripts, recalled, retired) from the various operational periods. Widows, wounded, sick and their families will be welcomed to meet up with brothers in arms, consolidate friendships, deepen missions in today?s world, and surround widows and widowers with fraternity.
Program to follow.
For further information, please contact us.
German :
Die nationale Pilgerfahrt und das nationale Treffen der A.F.N.-Kombattanten wird vom 5. bis 8. Juni 2026 in Lourdes stattfinden.
Die Kriegsveteranen versammeln sich traditionell alle zwei Jahre in Lourdes. Im Jahr 2026 wird ihre Pilgerreise vom 5. bis 8. Juni stattfinden.
Die nationale Wallfahrt der Kriegsveteranen in Algerien, Marokko und Tunesien (1952-1964) A.F.N. steht allen ehemaligen Soldaten (Einberufenen, Abberufenen, Pensionierten) der verschiedenen Einsatzperioden offen. Es werden Witwen, Verwundete, Kranke und ihre Familien aufgenommen, um Waffenbrüder zu finden, Freundschaften zu festigen, die Aufgaben in der heutigen Welt zu vertiefen und die Witwen und Witwer in brüderlicher Verbundenheit zu betreuen.
Programm folgt.
Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
L’incontro-pellegrinaggio nazionale dei veterani dell’A.F.N. si terrà a Lourdes dal 5 all’8 giugno 2026.
I veterani si riuniscono tradizionalmente a Lourdes ogni 2 anni. Nel 2026, il loro pellegrinaggio si svolgerà dal 5 all’8 giugno.
Il pellegrinaggio nazionale dei veterani di Algeria, Marocco e Tunisia (1952-1964) A.F.N. è aperto a tutti gli ex militari (di leva, richiamati, pensionati) dei vari periodi operativi. Le vedove, i feriti, i malati e le loro famiglie saranno accolti per incontrare i fratelli d’armi, consolidare le amicizie, approfondire le missioni nel mondo di oggi e circondare di fraternità le vedove e i vedovi.
Programma a seguire.
Per ulteriori informazioni, contattateci all’indirizzo sottostante.
Espanol :
La peregrinación-encuentro nacional de los veteranos de la A.F.N. tendrá lugar en Lourdes del 5 al 8 de junio de 2026.
Tradicionalmente, los veteranos se reúnen en Lourdes cada dos años. En 2026, su peregrinación tendrá lugar del 5 al 8 de junio.
La peregrinación nacional de los veteranos de Argelia, Marruecos y Túnez (1952-1964) A.F.N. está abierta a todos los antiguos militares (reclutas, llamados a filas, retirados) de los diferentes periodos operativos. Viudas, heridos, enfermos y sus familias serán bienvenidos para encontrarse con hermanos de armas, consolidar amistades, profundizar misiones en el mundo de hoy y rodear de fraternidad a los viudos y viudas.
Programa a seguir.
Para más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura más abajo.
L’événement Pèlerinage des Anciens Combattants A.F.N Lourdes a été mis à jour le 2025-11-10 par OT de Lourdes|CDT65