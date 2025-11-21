Atelier Do It Yourself initiation au tricot LOURDES Lourdes
Atelier Do It Yourself initiation au tricot LOURDES Lourdes samedi 6 juin 2026.
Lourdes
Atelier Do It Yourself initiation au tricot
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:15:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Atelier Do It Yourself initiation au tricot
Tout public ;
Entrée libre.
Renseignements au 05 62 94 24 21
.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
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English :
Do It Yourself workshop: introduction to knitting
Open to all;
Free admission.
Information: 05 62 94 24 21
L’événement Atelier Do It Yourself initiation au tricot Lourdes a été mis à jour le 2026-04-28 par OT de Lourdes|CDT65
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