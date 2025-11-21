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Atelier Do It Yourself initiation au tricot LOURDES Lourdes

Atelier Do It Yourself initiation au tricot LOURDES Lourdes samedi 6 juin 2026.

Lieu : LOURDES

Adresse : 22 Place du Champ Commun

Ville : 65100 Lourdes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif :

Lourdes

Atelier Do It Yourself initiation au tricot

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:15:00
fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Atelier Do It Yourself initiation au tricot

Tout public ;

Entrée libre.

Renseignements au 05 62 94 24 21
  .

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21 

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English :

Do It Yourself workshop: introduction to knitting

Open to all;

Free admission.

Information: 05 62 94 24 21

L’événement Atelier Do It Yourself initiation au tricot Lourdes a été mis à jour le 2026-04-28 par OT de Lourdes|CDT65

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