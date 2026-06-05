Rugby Super Challenge de France LOURDES Lourdes
Rugby Super Challenge de France LOURDES Lourdes samedi 6 juin 2026.
Lourdes
Rugby Super Challenge de France
LOURDES 26 Avenue Antoine Beguere Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Super Challenge de France
Organisé par le FC Lourdes Rugby
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LOURDES 26 Avenue Antoine Beguere Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie fclourdais15@yahoo.fr
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English :
Super Challenge de France
Organized by FC Lourdes Rugby
L’événement Rugby Super Challenge de France Lourdes a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Lourdes|CDT65
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