Rugby Super Challenge de France LOURDES Lourdes

Lourdes

Rugby Super Challenge de France

LOURDES 26 Avenue Antoine Beguere Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Super Challenge de France

Organisé par le FC Lourdes Rugby

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LOURDES 26 Avenue Antoine Beguere Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie fclourdais15@yahoo.fr

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English :

Super Challenge de France

Organized by FC Lourdes Rugby

L’événement Rugby Super Challenge de France Lourdes a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Lourdes|CDT65