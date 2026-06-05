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Rugby Super Challenge de France LOURDES Lourdes

Rugby Super Challenge de France LOURDES Lourdes samedi 6 juin 2026.

Lieu : LOURDES

Adresse : 26 Avenue Antoine Beguere

Ville : 65100 Lourdes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Lourdes

Rugby Super Challenge de France

LOURDES 26 Avenue Antoine Beguere Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Super Challenge de France
Organisé par le FC Lourdes Rugby
  .

LOURDES 26 Avenue Antoine Beguere Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie   fclourdais15@yahoo.fr

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English :

Super Challenge de France
Organized by FC Lourdes Rugby

L’événement Rugby Super Challenge de France Lourdes a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Lourdes|CDT65

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