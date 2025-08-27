Pic N’Groove Gare supérieure du funiculaire du pic du Jer Lourdes

Lourdes

Pic N’Groove

Gare supérieure du funiculaire du pic du Jer 59 Avenue Francis Lagardère Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous samedi 6 juin au sommet du Pic du Jer pour une soirée Pic’N Groove!

Une ambiance conviviale et élégante, en lien avec l’image du Pic du Jer et de la montagne.

Soirée musicale maîtrisée (DJ set, Dance show Confidence , bar à cocktails, food local).

Une expérience unique vue panoramique & coucher de soleil au sommet.

Programme à venir.

Renseignements aux coordonnées ci-dessous.

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Gare supérieure du funiculaire du pic du Jer 59 Avenue Francis Lagardère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 02 31 59 74 antoine.oliveri@vinotrade.pro

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English :

Join us on Saturday, June 6 at the summit of Pic du Jer for an evening of Pic’N Groove!

A friendly, elegant atmosphere, in keeping with the image of the Pic du Jer and the mountains.

Musical evening (DJ set, Confidence dance show, cocktail bar, local food).

A unique experience: panoramic view & sunset from the summit.

Program to come.

For further information, please contact us.

L’événement Pic N’Groove Lourdes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Lourdes|CDT65