XVI Fête du Livre pyrénéen d´Aure et de du Sobrarbe Saint-Lary-Soulan
XVI Fête du Livre pyrénéen d´Aure et de du Sobrarbe Saint-Lary-Soulan vendredi 12 juin 2026.
Saint-Lary-Soulan
XVI Fête du Livre pyrénéen d´Aure et de du Sobrarbe
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Sous le signe de la tradition transfrontalière, Boltana participe largement à ce festival du livre pyrénéen.
Un programme complet est proposé pendant trois jours à Boltana autour du salon où de nombreux écrivains sont présents sur les stands.
Organisé par l’association du Livre Pyrénéen d’Aure et du Sobrarbe. Eras Altas, maison de la culture sur la place principale. .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com
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English :
A cross-border tradition, Boltana plays a major role in this Pyrenean book festival.
A full three-day program is offered in Boltana around the fair, with many writers present on the stands.
L’événement XVI Fête du Livre pyrénéen d´Aure et de du Sobrarbe Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de St Lary|CDT65
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