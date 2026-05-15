Saint-Lary-Soulan

Concert Zacchary Pourtzeladze

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

D’origine géorgienne, Zacchary est un violoniste virtuose. Après avoir obtenu la médaille d’or au concours international Herbert Von Karajan de Berlin, il part en tournée à travers le monde avec l’Orchestre de musique de chambre de l’État de Géorgie. Premier Violon dans l’Orchestre des Festivals d’URSS, il a effectué plusieurs tournées, en Russie, Europe, Singapour, etc .

Vivant en France depuis de longues années, il donne des concerts dans tout le Sud-Ouest.

Eglise du village. Libre participation. .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

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English :

Of Georgian origin, Zacchary is a virtuoso violinist. After winning the gold medal at the Herbert Von Karajan International Competition in Berlin, he toured the world with the Georgian State Chamber Music Orchestra. First violin in the USSR Festival Orchestra, he has toured extensively in Russia, Europe, Singapore and elsewhere.

He has lived in France for many years, giving concerts throughout the South-West.

L’événement Concert Zacchary Pourtzeladze Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de St Lary|CDT65