Concert Décalage horaire Terrain Banino Saint-Lary-Soulan
Concert Décalage horaire Terrain Banino Saint-Lary-Soulan samedi 23 mai 2026.
Saint-Lary-Soulan
Concert Décalage horaire
Terrain Banino SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Des amis avant tout. Passionnés de musique et de chanson française avec une énorme envie de partager avec le public des moments simples et festifs.
Concert gratuit, sur le terrain Banino (à côté de la pharmacie) .
Terrain Banino SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
friends above all. Passionate about music and French chanson, with a huge desire to share simple, festive moments with the public.
L’événement Concert Décalage horaire Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT de St Lary|CDT65
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