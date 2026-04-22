Saint-Lary-Soulan

Concert Les oizo de passage

Terrain Banino SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Les Oizo de Passage, c’est l’histoire d’une rencontre… amicale, musicale et d’une envolée collective dans le Sud- Ouest.

Ensemble depuis 2019 avec l’envie de partager des compositions qui ont du sens et des reprises de tous horizons, nous invitons petits et grands à entrer dans un espace poétique, dansant et festif.

Accordant les mots et les notes comme nos personnalités et parcours éclectiques, nous sommes sensibles au vivant qui nous entoure.

Notre Univers aux couleurs du partage et de l’espoir nous font virevolter entre chansons françaises, reggae, pop rock, et balades orchestrales.

Une invitation à être ensemble . (D.R.)

Terrain Banino (à côté de la pharmacie) .

Terrain Banino SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

Les Oizo de Passage is the story of a friendly, musical encounter and a collective flight to the South-West.

Together since 2019 with the desire to share meaningful compositions and covers from all horizons, we invite young and old to enter a poetic, dancing and festive space.

Tuning words and notes to our personalities and eclectic backgrounds, we are sensitive to the living world around us.

Our Universe, in the colors of sharing and hope, twirls between French songs, reggae, pop rock and orchestral ballads.

An invitation to? to be together . (D.R.)

L’événement Concert Les oizo de passage Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT de St Lary|CDT65