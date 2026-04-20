Spectacle Poético-musical SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Spectacle Poético-musical

SAINT-LARY-SOULAN Jardin de la Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Spectacle Poético-Musical par Paulina Kamakine en duo dans le jardin de la Maison du Patrimoine.

Gratuit. A la salle des conférences en cas d’intempéries. .

SAINT-LARY-SOULAN Jardin de la Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

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English :

Poetic-Musical show by Paulina Kamakine in the garden of the Maison du Patrimoine.

L’événement Spectacle Poético-musical Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-17 par OT de St Lary|CDT65