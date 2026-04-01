Atelier aquarelle Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Atelier aquarelle Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan jeudi 23 avril 2026.
Saint-Lary-Soulan
Atelier aquarelle Association ArtLab Eclore
SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23 20:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Venez découvrir l’univers magique de l’aquarelle ! Apprenez les techniques de base (dégradés, lavis, gestion de l’eau).
A partir de 8 ans.
Prix 20€ matériel inclus
.
SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 40 70 92
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English :
Discover the magical world of watercolor! Learn basic techniques (gradations, washes, water management).
Ages 8 and up.
Price: 20? materials included
L’événement Atelier aquarelle Association ArtLab Eclore Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de St Lary|CDT65
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