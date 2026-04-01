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Atelier aquarelle Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Atelier aquarelle Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan jeudi 23 avril 2026.

Lieu : SAINT-LARY-SOULAN

Adresse : 41 Rue Vincent Mir

Ville : 65170 Saint-Lary-Soulan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Lary-Soulan

Atelier aquarelle Association ArtLab Eclore

SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23 20:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Venez découvrir l’univers magique de l’aquarelle ! Apprenez les techniques de base (dégradés, lavis, gestion de l’eau).
A partir de 8 ans.

Prix 20€ matériel inclus
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SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 40 70 92 

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English :

Discover the magical world of watercolor! Learn basic techniques (gradations, washes, water management).
Ages 8 and up.

Price: 20? materials included

L’événement Atelier aquarelle Association ArtLab Eclore Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de St Lary|CDT65

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