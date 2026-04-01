Concert en Duo Jazz, musiques de rencontre. De la France à l’Amérique par Claire Benoit SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Concert en Duo Jazz, musiques de rencontre. De la France à l’Amérique par Claire Benoit SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 22 avril 2026.
Saint-Lary-Soulan
Concert en Duo Jazz, musiques de rencontre. De la France à l’Amérique par Claire Benoit
SAINT-LARY-SOULAN Jardin des Thermes Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 17:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Concert en duo Jazz, musiques de rencontre . De la France à l’Amérique.
Concert gratuit. Devant les Thermes. A la salle des conférences si temps pluvieux. .
SAINT-LARY-SOULAN Jardin des Thermes Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
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English :
Jazz, musiques de rencontre duo concert. From France to America.
L’événement Concert en Duo Jazz, musiques de rencontre. De la France à l’Amérique par Claire Benoit Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de St Lary|CDT65
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