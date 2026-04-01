Saint-Lary-Soulan

Conférence de Monique Dollin du Fresnel “Histoire familiale et inspiration littéraire” “Du pyrénéisme à l’écriture”

Salle des conférences de la mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venue exceptionnelle de Monique Dollin du Fresnel autour de son oeuvre pyrénéiste et historique Histoire familiale et Inspiration littéraire, du Pyrénéisme à l’Ecriture

Son ascendance est prestigieuse elle est la fille de Jacqueline de Castelbajac, cousine du designer bien connu en Bigorre Jean Charles de Castelbajac exposé en ce moment à Toulouse, l’arrière petite nièce d’Henry Russell pionnier du Pyrénéisme, descendante de Pierre Paul Riquet, contemporain de Louis XIV constructeur du Canal du Midi, mais également du Pape Clément V né Bertrand de Goth qui fut Evèque du Comminges puis Archevêque de Bordeaux, et qui permit l’abrogation de l’ordre des Templiers en se soumettant au Roi Philippe le Bel.

Conservateur des Bibliothèques (Sciences Pô Bordeaux..) et chargée d’enseignements à l’Université, elle a dédié à ses ascendants illustres des biographies documentées et habitées par sa passion du patrimoine familial, au cœur de la grande Histoire, des Pyrénées, avec la Bigorre, et du grand Sud Aquitain et Occitan.

Une inspiration littéraire qui l’a conduite ensuite à publier des Thrillers historiques alimentés par une verve romanesque portée par une belle écriture.

Gratuit Informations auprès du Livre d’Aure et de Sobrarbe au 06 76 53 50 08 .

Salle des conférences de la mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

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English :

Exceptional visit by Monique Dollin du Fresnel to talk about her Pyrenean and historical work: Family history and literary inspiration, from Pyreneanism to writing

Her ancestry is prestigious: she is the daughter of Jacqueline de Castelbajac, cousin of the well-known Bigorre designer Jean Charles de Castelbajac, currently exhibited in Toulouse, and great-grand-niece of Henry Russell, pioneer of the PyreneesShe is also a descendant of Pierre Paul Riquet, contemporary of Louis XIV and builder of the Canal du Midi, and of Pope Clement V, born Bertrand de Goth, who was Bishop of Comminges and later Archbishop of Bordeaux, and who abolished the Templar Order by submitting to King Philippe le Bel.

Curator of Libraries (Sciences Pô Bordeaux…) and lecturer at the University, she has dedicated documented biographies to her illustrious ancestors, filled with her passion for the family heritage, at the heart of the great History, of the Pyrenees, with Bigorre, and of the great Aquitanian and Occitanian South.

A literary inspiration that has subsequently led her to publish historical thrillers fueled by a novelistic verve carried by beautiful writing.

L’événement Conférence de Monique Dollin du Fresnel “Histoire familiale et inspiration littéraire” “Du pyrénéisme à l’écriture” Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de St Lary|CDT65