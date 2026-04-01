Ciné goûter SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Ciné goûter SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan lundi 20 avril 2026.
Saint-Lary-Soulan
Ciné goûter
SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 16:00:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Profitez d’une séance familiale avec le film d’animation “L’Odyssée de Céleste”. Dès 3 ans.
Goûter offert aux enfants !
Séance à 4€ par enfant. 5€ pour les adultes .
SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
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English :
Enjoy a family screening of the animated film Celeste’s Odyssey. Ages 3 and up.
Snacks included!
L’événement Ciné goûter Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de St Lary|CDT65
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