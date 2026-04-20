Sieste Poétique musicale SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Sieste Poétique musicale SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 13 mai 2026.
Saint-Lary-Soulan
Sieste Poétique musicale
SAINT-LARY-SOULAN Jardin de la Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 16:00:00
fin : 2026-05-13 17:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Sieste poétique musicale entre le gascon et le français proposée par Pauline Kamakine dans le jardin de la Maison du Patrimoine.
Tout public. Gratuit. A la salle des conférences si intempéries. .
SAINT-LARY-SOULAN Jardin de la Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
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English :
Musical poetry siesta in Gascon and French by Pauline Kamakine in the garden of the Maison du Patrimoine.
L’événement Sieste Poétique musicale Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-17 par OT de St Lary|CDT65
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