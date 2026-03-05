Fête de l’écotourisme SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Fête de l’écotourisme

SAINT-LARY-SOULAN Frédancon Rioumajou Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

A l’occasion de la traditionnelle montée des troupeaux en estives en vallée du Rioumajou, Saint-Lary organise la Fête de l’Ecotourisme.

Programmation en cours.

Saint-Lary organizes the Fête de l’Ecotourisme (Ecotourism Festival) to coincide with the traditional herd drive up the Rioumajou valley.

Program in progress.

