Fête de l’écotourisme SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan samedi 6 juin 2026.
SAINT-LARY-SOULAN Frédancon Rioumajou Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
2026-06-06
A l’occasion de la traditionnelle montée des troupeaux en estives en vallée du Rioumajou, Saint-Lary organise la Fête de l’Ecotourisme.
Programmation en cours.
SAINT-LARY-SOULAN Frédancon Rioumajou Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Saint-Lary organizes the Fête de l’Ecotourisme (Ecotourism Festival) to coincide with the traditional herd drive up the Rioumajou valley.
Program in progress.
