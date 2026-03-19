Conférence Le thermalisme en Aure Louron SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Conférence Le thermalisme en Aure Louron

SAINT-LARY-SOULAN Mairie de saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 17:30:00

fin : 2026-06-08 19:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Les vallées d’Aure et du Louron comptent de nombreuses sources d’eau thermale dont les vertus sont connues depuis très longtemps. Découvrez, à travers cette conférence, comment elles ont été exploitées au fil du temps et de quelle manière les stations de Saint-Lary et de Loudenvielle se sont imposées à la fin du XXe siècle.

Par Cécile Delaumone, guide-conférencière au Pays d’art et d’histoire

Organisée par l’Office de tourisme de Saint-Lary. .

SAINT-LARY-SOULAN Mairie de saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

The Aure and Louron valleys have many thermal springs whose virtues have been known for a very long time. Discover, through this conference, how they have been exploited over time and how the resorts of Saint-Lary and Loudenvielle became established at the end of the 20th century.

By Cécile Delaumone, guide and lecturer at the Pays d?art et d?histoire

L’événement Conférence Le thermalisme en Aure Louron Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-03-19 par OT de St Lary|CDT65