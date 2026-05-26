Film Rasco et nous SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Film Rasco et nous

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Parc National Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Découvrez le quotidien des chiens de protection de troupeaux à travers l’histoire de Rasco, un patou formé pour protéger les élevages face aux prédateurs. Un documentaire immersif à la rencontre des éleveurs, bergers et spécialistes qui œuvrent chaque jour pour faire cohabiter pastoralisme, chiens de protection et usagers de la montagne. Documentaire par Axel Falguier.

Dans le cadre de la Semaine du Pastoralisme . Entrée gratuite à la Maison du Parc National. .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Parc National Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91

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English :

Discover the daily life of herd protection dogs through the story of Rasco, a patou trained to protect livestock from predators. An immersive documentary about the breeders, shepherds and specialists who work every day to ensure the cohabitation of pastoralism, protection dogs and mountain users. Documentary by Axel Falguier.

L’événement Film Rasco et nous Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de St Lary|CDT65