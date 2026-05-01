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Atelier acrylique Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Atelier acrylique Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 27 mai 2026.

Lieu : SAINT-LARY-SOULAN

Adresse : 41 Rue Vincent Mir

Ville : 65170 Saint-Lary-Soulan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Lary-Soulan

Atelier acrylique Association ArtLab Eclore

SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Venez découvrir l’univers magique de l’acrylique ! Apprenez les techniques de base et laissez-vous porter par votre imagination !

Prix 20€
Adultes et enfants. 10 personnes max.   .

SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 01 89 77  artlabeclore@gmail.com

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English :

Come and discover the magical world of acrylics! Learn the basic techniques and let your imagination take over!

Price: 20?

L’événement Atelier acrylique Association ArtLab Eclore Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-11 par OT de St Lary|CDT65

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