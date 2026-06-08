Visite guidée du musée Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan
Visite guidée du musée Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Visite guidée du musée
Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Visite interactive, pédagogique et ludique de l’exposition permanente.
Sur inscription à la Maison du Patrimoine 05 62 40 87 86 .
Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Interactive, educational and fun visit to the permanent exhibition.
L’événement Visite guidée du musée Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de St Lary|CDT65
À voir aussi à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées)
- Conférence Le thermalisme en Aure Louron SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 8 juin 2026
- Conférence les seigneurs de la nuit SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 9 juin 2026
- Sieste Poétique musicale gasconne SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 10 juin 2026
- XVI Fête du Livre pyrénéen d´Aure et de du Sobrarbe Saint-Lary-Soulan 12 juin 2026
- Concert Les Chanteurs du Comminges église du village Saint-Lary-Soulan 12 juin 2026