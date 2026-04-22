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Atelier gravure SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Atelier gravure SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 27 mai 2026.

Lieu : SAINT-LARY-SOULAN

Adresse : Maison du Patrimoine

Ville : 65170 Saint-Lary-Soulan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Saint-Lary-Soulan

Atelier gravure

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Atelier gravure par Landy Gicquiaux
A l’aide d’une presse et de différents supports découvrez l’art de la gravure (durée 1h30)
Rdv Maison du Patrimoine 3 ateliers 10h 14h 16h
5€/pers
à partir de 7 ans
Sur réservation (places limitées) 05 62 40 87 86   .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86  patrimoine@saintlary.com

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English :

Engraving workshop by Landy Gicquiaux
Discover the art of engraving with the help of a press and various media (duration 1h30)
Rdv Maison du Patrimoine 3 workshops: 10am 2pm 4pm
5?/pers
from 7 years old

L’événement Atelier gravure Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT de St Lary|CDT65

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