Atelier Ouvre ta porte SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Atelier Ouvre ta porte

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 16:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Découvrez les architectures locales et particulièrement les différentes portes que l’on retrouve dans nos vallées

Par la technique de la linogravure et du dessin, venez créer votre propre porte en vous inspirant des matériaux, textures, couleurs, motifs et formes du patrimoine local.

Atelier encadré par Sorane Rotellini.

Tout public. Prix 2€.

Sur inscription au 05 62 40 87 86 ou à la maison du Patrimoine ou à l’accueil de l’office de tourisme. .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

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English :

Discover local architecture, and in particular the different doors found in our valleys

Using linocut and drawing techniques, create your own door inspired by the materials, textures, colors, patterns and shapes of local heritage.

Workshop led by Sorane Rotellini.

L’événement Atelier Ouvre ta porte Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT de St Lary|CDT65