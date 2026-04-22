Atelier Ouvre ta porte SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Atelier Ouvre ta porte SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan jeudi 21 mai 2026.
Saint-Lary-Soulan
Atelier Ouvre ta porte
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 16:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Découvrez les architectures locales et particulièrement les différentes portes que l’on retrouve dans nos vallées
Par la technique de la linogravure et du dessin, venez créer votre propre porte en vous inspirant des matériaux, textures, couleurs, motifs et formes du patrimoine local.
Atelier encadré par Sorane Rotellini.
Tout public. Prix 2€.
Sur inscription au 05 62 40 87 86 ou à la maison du Patrimoine ou à l’accueil de l’office de tourisme. .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover local architecture, and in particular the different doors found in our valleys
Using linocut and drawing techniques, create your own door inspired by the materials, textures, colors, patterns and shapes of local heritage.
Workshop led by Sorane Rotellini.
L’événement Atelier Ouvre ta porte Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT de St Lary|CDT65
À voir aussi à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées)
- Animations Patouland village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 27 avril 2026
- Atelier sur la faune sauvage par Cyril Navarro SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 28 avril 2026
- Concert La Frangine Terrain Banino Saint-Lary-Soulan 2 mai 2026
- Atelier gravure SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 6 mai 2026
- Concert en Duo Jazz, musiques de rencontre. De la France à l’Amérique par Claire Benoit SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 8 mai 2026