Conférence les seigneurs de la nuit SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Conférence les seigneurs de la nuit

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 17:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Plongez dans l’univers fascinant des rapaces nocturnes lors de cet atelier pédagogique et immersif.

Chouettes, hiboux et autres chasseurs de l’ombre n’auront plus de secrets pour vous.

Tout public. Gratuit .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

Immerse yourself in the fascinating world of nocturnal birds of prey at this immersive educational workshop.

Owls and other hunters of the shadows will no longer hold any secrets for you.

L’événement Conférence les seigneurs de la nuit Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT de St Lary|CDT65