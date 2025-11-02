Triathlon des Pyrénées Saint-Lary

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-29

2026-06-27

Participez à l’épreuve phare du Triathlon des Pyrénées !

Programmation à venir.

Renseignements et inscriptions www.triathlondespyrenees.com .

English :

Take part in the flagship event of the Pyrenees Triathlon!

Program to come.

German :

Nehmen Sie an der Hauptveranstaltung des Pyrenäen-Triathlons teil!

Programmierung folgt.

Italiano :

Partecipate all’evento di punta del Triathlon dei Pirenei!

Programma a venire.

Espanol :

¡Participe en la prueba estrella del Triatlón de los Pirineos!

Programa pendiente.

