Atelier gravure SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Atelier gravure SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 17 juin 2026.
Saint-Lary-Soulan
Atelier gravure
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Atelier gravure par Landy Gicquiaux
A l’aide d’une presse et de différents supports découvrez l’art de la gravure (durée 1h30)
Rdv Maison du Patrimoine 3 ateliers 10h 14h 16h
5€/pers
à partir de 7 ans
Sur réservation (places limitées) 05 62 40 87 86
Le projet EFA 127/01 PATRIM 4.0 a bénéficié d’un cofinancement de 65 % de l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg VI-A Espagne-France Andorre (POCTEFA 2021-2027). L’objectif du POCTEFA est de promouvoir l’intégration économique et sociale de la région frontalière Espagne-France-Andorre. .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com
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English :
Engraving workshop by Landy Gicquiaux
Discover the art of engraving with the help of a press and various media (duration 1h30)
Rdv Maison du Patrimoine 3 workshops: 10am 2pm 4pm
5?/pers
from 7 years old
L’événement Atelier gravure Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de St Lary|CDT65
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