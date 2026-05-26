Atelier gravure SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Atelier gravure

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Atelier gravure par Landy Gicquiaux

A l’aide d’une presse et de différents supports découvrez l’art de la gravure (durée 1h30)

Rdv Maison du Patrimoine 3 ateliers 10h 14h 16h

5€/pers

à partir de 7 ans

Sur réservation (places limitées) 05 62 40 87 86

Le projet EFA 127/01 PATRIM 4.0 a bénéficié d’un cofinancement de 65 % de l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg VI-A Espagne-France Andorre (POCTEFA 2021-2027). L’objectif du POCTEFA est de promouvoir l’intégration économique et sociale de la région frontalière Espagne-France-Andorre. .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

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English :

Engraving workshop by Landy Gicquiaux

Discover the art of engraving with the help of a press and various media (duration 1h30)

Rdv Maison du Patrimoine 3 workshops: 10am 2pm 4pm

5?/pers

from 7 years old

L’événement Atelier gravure Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de St Lary|CDT65