Saint-Lary-Soulan

Concert La Chorale d’Aragnouet

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 21:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Chants pyrénéens.

Eglise du village .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pyrenean songs.

L’événement Concert La Chorale d’Aragnouet Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de St Lary|CDT65