Concert La Chorale d’Aragnouet église du village Saint-Lary-Soulan
Concert La Chorale d’Aragnouet église du village Saint-Lary-Soulan jeudi 18 juin 2026.
Saint-Lary-Soulan
Concert La Chorale d’Aragnouet
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 21:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Chants pyrénéens.
Eglise du village .
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr
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English :
Pyrenean songs.
L’événement Concert La Chorale d’Aragnouet Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de St Lary|CDT65
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