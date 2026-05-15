Saint-Lary-Soulan

Concert Quentin Buffier

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 21:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Soirée guitare avec Quentin Buffier.

Quentin Buffier pratique la musique depuis son plus jeune âge. Il a fait ses débuts au piano, puis il est rapidement devenu multi-instrumentiste. Son instrument principal était la basse, mais il jouait également de la guitare, de la batterie, tout en continuant le piano.

Il étudie le jazz et la musique actuelle à Music’halle (Toulouse) où il rencontre de nombreux musiciens avec lesquels il fondent de nombreuses formations.

Il apprend en parallèle le flamenco avec Pierre Pradal, puis il se perfectionne auprès de José Sanchez, David y Carlos de la Jacoba, Samuelito…

Eglise du village. Libre participation. .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

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English :

Guitar evening with Quentin Buffier.

Quentin Buffier has been playing music from an early age. He started out on the piano, and soon became a multi-instrumentalist. His main instrument was bass, but he also played guitar and drums, while continuing to play piano.

He studied jazz and contemporary music at Music’halle (Toulouse), where he met a number of musicians with whom he formed several groups.

At the same time, he learned flamenco with Pierre Pradal, and went on to perfect his skills with José Sanchez, David y Carlos de la Jacoba, Samuelito…

L’événement Concert Quentin Buffier Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de St Lary|CDT65