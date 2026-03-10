Animation Pétanque SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Animation Pétanque SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 21 avril 2026.
Animation Pétanque
SAINT-LARY-SOULAN Boulodrôme rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Animation pétanque.
Ouvert à tous inscriptions sur place
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SAINT-LARY-SOULAN Boulodrôme rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Petanque entertainment.
Open to all registration on site
L’événement Animation Pétanque Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de St Lary|CDT65