Saint-Lary-Soulan

Fête de l’éco-Tourisme

Saint Lary Soulan SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La fête de l’écotourisme sensibilise à la protection de l’environnement à travers des activités ludiques et éducatives. Elle invite le public à découvrir le patrimoine local ainsi que les savoir-faire des artisans et producteurs, tout en valorisant les richesses naturelles et culturelles du territoire.

Des animations familiales et des loisirs en pleine nature sont proposés pour tous les âges balades, ateliers et découvertes de la faune et de la flore. Cet événement convivial encourage chacun à se reconnecter à la nature et à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Programmation en cours .

Saint Lary Soulan SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

The ecotourism festival raises awareness of environmental protection through fun and educational activities. It invites the public to discover the local heritage and the skills of craftsmen and producers, while promoting the region?s natural and cultural riches.

Family events and nature-based leisure activities are offered for all ages: walks, workshops and discoveries of flora and fauna. This friendly event encourages everyone to reconnect with nature and adopt more environmentally-friendly practices.

L’événement Fête de l’éco-Tourisme Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT de St Lary|CDT65