Saint-Lary-Soulan

Concert Les Chanteurs du Comminges

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Chant choral folklorique pyrénéen.

Eglise du village. Libre participation. .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

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English :

Pyrenean folk choral singing.

L’événement Concert Les Chanteurs du Comminges Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de St Lary|CDT65