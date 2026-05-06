Concert en Duo Jazz, musiques de rencontre. De la France à l’Amérique par Claire Benoit SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Concert en Duo Jazz, musiques de rencontre. De la France à l’Amérique par Claire Benoit SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan jeudi 25 juin 2026.
Saint-Lary-Soulan
Concert en Duo Jazz, musiques de rencontre. De la France à l’Amérique par Claire Benoit
SAINT-LARY-SOULAN Jardin des thermes Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 17:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Concert en duo Jazz, Musiques de rencontre. De la France à l’Amérique par Claire Benoit.
Gratuit. Au jardin des Thermes, avec repli à l’Espace Lumière en cas d’intempéries. Entrée gratuite. .
SAINT-LARY-SOULAN Jardin des thermes Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Duo concert Jazz, Musiques de rencontre. From France to America by Claire Benoit.
L’événement Concert en Duo Jazz, musiques de rencontre. De la France à l’Amérique par Claire Benoit Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de St Lary|CDT65
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