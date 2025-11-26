Trail de la Vallée d’Aure

Saint Lary Soulan SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

️ Le Trail en Vallée d’Aure revient !

Rendez-vous le 30 mai 2026 à Saint-Lary-Soulan pour la 2ᵉ édition de cet événement sportif et convivial.

Trois formats de course au cœur des Pyrénées 13 km, 23 km et 40 km.

Préparez-vous à vivre une journée de sport, de nature et de partage.

Inscriptions https://in.njuko.com/trail-en-valle-daure-2026?currentPage=select-competition .

Saint Lary Soulan SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

?? The Trail en Vallée d?Aure is back!

Join us on May 30, 2026 in Saint-Lary-Soulan for the 2nd edition of this friendly sporting event.

Three race formats in the heart of the Pyrenees: 13 km, 23 km and 40 km.

Get ready for a day of sport, nature and sharing.

German :

?? Der Trail en Vallée d’Aure kehrt zurück!

Am 30. Mai 2026 findet in Saint-Lary-Soulan die zweite Auflage dieses sportlichen und geselligen Ereignisses statt.

Drei verschiedene Laufstrecken im Herzen der Pyrenäen: 13 km, 23 km und 40 km.

Bereiten Sie sich auf einen Tag voller Sport, Natur und Gemeinsamkeit vor.

Italiano :

?? Il Trail en Vallée d’Aure è tornato!

Unitevi a noi il 30 maggio 2026 a Saint-Lary-Soulan per la seconda edizione di questo evento sportivo amichevole.

Tre formati di gara nel cuore dei Pirenei: 13 km, 23 km e 40 km.

Preparatevi a una giornata di sport, natura e condivisione.

Espanol :

?? ¡Vuelve el Trail en Vallée d’Aure!

Únete a nosotros el 30 de mayo de 2026 en Saint-Lary-Soulan para la 2ª edición de este simpático evento deportivo.

Tres formatos de carrera en el corazón de los Pirineos: 13 km, 23 km y 40 km.

Prepárate para una jornada de deporte, naturaleza y convivencia.

L’événement Trail de la Vallée d’Aure Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-11-24 par OT de St Lary|CDT65