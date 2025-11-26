Trail de la Vallée d’Aure Saint Lary Soulan Saint-Lary-Soulan
vendredi 29 mai 2026.
Trail de la Vallée d’Aure
Saint Lary Soulan SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30
2026-05-29
️ Le Trail en Vallée d’Aure revient !
Rendez-vous le 30 mai 2026 à Saint-Lary-Soulan pour la 2ᵉ édition de cet événement sportif et convivial.
Trois formats de course au cœur des Pyrénées 13 km, 23 km et 40 km.
Préparez-vous à vivre une journée de sport, de nature et de partage.
Inscriptions https://in.njuko.com/trail-en-valle-daure-2026?currentPage=select-competition .
English :
?? The Trail en Vallée d?Aure is back!
Join us on May 30, 2026 in Saint-Lary-Soulan for the 2nd edition of this friendly sporting event.
Three race formats in the heart of the Pyrenees: 13 km, 23 km and 40 km.
Get ready for a day of sport, nature and sharing.
German :
?? Der Trail en Vallée d’Aure kehrt zurück!
Am 30. Mai 2026 findet in Saint-Lary-Soulan die zweite Auflage dieses sportlichen und geselligen Ereignisses statt.
Drei verschiedene Laufstrecken im Herzen der Pyrenäen: 13 km, 23 km und 40 km.
Bereiten Sie sich auf einen Tag voller Sport, Natur und Gemeinsamkeit vor.
Italiano :
?? Il Trail en Vallée d’Aure è tornato!
Unitevi a noi il 30 maggio 2026 a Saint-Lary-Soulan per la seconda edizione di questo evento sportivo amichevole.
Tre formati di gara nel cuore dei Pirenei: 13 km, 23 km e 40 km.
Preparatevi a una giornata di sport, natura e condivisione.
Espanol :
?? ¡Vuelve el Trail en Vallée d’Aure!
Únete a nosotros el 30 de mayo de 2026 en Saint-Lary-Soulan para la 2ª edición de este simpático evento deportivo.
Tres formatos de carrera en el corazón de los Pirineos: 13 km, 23 km y 40 km.
Prepárate para una jornada de deporte, naturaleza y convivencia.
