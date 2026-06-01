Soirée nocturne en montagne à Cap Nestès Nistos
Soirée nocturne en montagne à Cap Nestès Nistos jeudi 11 juin 2026.
Nistos
Soirée nocturne en montagne
à Cap Nestès NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 22:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Suivez Christine pour une soirée nocture en montagne.
Rendez-vous à Nistos-Cap Nestès, de 18h30 à 22h.
Pique-nique à prévoir
Tarif
35€ adulte
25€/enfant jusqu’à 17 ans
Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com
.
à Cap Nestès NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Follow Christine for a night out in the mountains.
Meet at Nistos-Cap Nestès, from 6.30pm to 10pm.
Bring your own picnic
Price
35? per adult
25/child up to 17 years old
Reservations required: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com
L’événement Soirée nocturne en montagne Nistos a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Nistos (Hautes-Pyrénées)
- Balade fleurie en montagne à Cap Nestès Nistos 16 juin 2026
- Soirée nocturne en montagne à Cap Nestès Nistos 18 juin 2026
- Balade fleurie en montagne à Cap Nestès Nistos 23 juin 2026
- Soirée nocturne en montagne à Cap Nestès Nistos 25 juin 2026
- Les petits trappeurs montagnards NISTOS Nistos 27 juin 2026