Soirée nocturne en montagne à Cap Nestès Nistos jeudi 18 juin 2026.

Nistos

Soirée nocturne en montagne

à Cap Nestès NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18 22:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Suivez Christine pour une soirée nocture en montagne.

Rendez-vous à Nistos-Cap Nestès, de 18h30 à 22h.

Pique-nique à prévoir

Tarif

35€ adulte

25€/enfant jusqu’à 17 ans

Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com

.

à Cap Nestès NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow Christine for a night out in the mountains.

Meet at Nistos-Cap Nestès, from 6.30pm to 10pm.

Bring your own picnic

Price

35? per adult

25/child up to 17 years old

Reservations required: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com

L’événement Soirée nocturne en montagne Nistos a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Neste-Barousse|CDT65