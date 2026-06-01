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Soirée nocturne en montagne à Cap Nestès Nistos

Soirée nocturne en montagne à Cap Nestès Nistos jeudi 25 juin 2026.

Lieu : à Cap Nestès

Adresse : NISTOS

Ville : 65150 Nistos

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Nistos

Soirée nocturne en montagne

à Cap Nestès NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Suivez Christine pour une soirée nocture en montagne.
Rendez-vous à Nistos-Cap Nestès, de 18h30 à 22h.
Pique-nique à prévoir

Tarif
35€ adulte
25€/enfant jusqu’à 17 ans

Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com
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à Cap Nestès NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77  chris.randonature@gmail.com

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English :

Follow Christine for a night out in the mountains.
Meet at Nistos-Cap Nestès, from 6.30pm to 10pm.
Bring your own picnic

Price
35? per adult
25/child up to 17 years old

Reservations required: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com

L’événement Soirée nocturne en montagne Nistos a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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