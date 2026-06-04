Sortie encadrée au coucher du soleil NISTOS Nistos
Sortie encadrée au coucher du soleil NISTOS Nistos jeudi 6 août 2026.
Nistos
Sortie encadrée au coucher du soleil
NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Balade en famille encadrée par Christine, accompagnatrice en montagne, qui vous fera découvrir la splendeur du coucher du soleil et la tranquillité de la fin de journée.
Pique-nique non inclus.
À partir de 8 ans.
Tarif 35€/adulte et 25€/enfant ( de 17 ans)
Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com
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NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com
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English :
Family outing led by mountain guide Christine, who will show you the splendor of the sunset and the tranquility of the end of the day.
Picnic not included.
Ages 8 and up.
Price: 35/adult and 25/child (under 17)
Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com
L’événement Sortie encadrée au coucher du soleil Nistos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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